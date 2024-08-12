لجنة للتفتيش على المحال ومنافذ بيع السلع للتأكد من إعلان الأسعار بالمنصوة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية بنطاق الحي بالتنسيق مع مديرية التموين، ومديرية الصحة.

استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع المستشفى الدولي، وشارع الجيش، ومدينة مبارك، وقاد الحملة إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية، وفريق العمل المشكل من: سامح شفيق من مديرية التموين، وأحمد المنجي، من مديرية الصحة، والدكتور سعيد عبد الحليم، من مديرية الطب البيطرى، ومحمد حسن، مدير البيئة.

وتمكنت الحملة من إعدام 25 من المنتجات الغذائية المتنوعة؛ لتغير الخواص الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما تم المرور على المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف؛ لمتابعة مدى التزام العارضين بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية، والاستراتيجية.

جدير بالذكر توافر كافة السلع التي تهم المواطن الدقهلاوي سواء كانت سلع غذائية، أو منتجات منزلية لأول مرة بالمعرض.

وأشار رئيس حي غرب إلى تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات، والمنافذ؛ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار، وعدم المغالاة، وحجب السلع عن المواطنين، واحتكارها؛ لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة، وأرواح المواطنين، وذلك طبقاً للقانون، والتعليمات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وعدم المغالاة في الأسعار؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ، والمحلات التجارية.



التفتيش على المحال التجارية بغرب المنصورة



جانب من الحملة التفتيشية