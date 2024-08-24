"شهاوى" يتابع نتائج درجات الطعون لطلاب الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير العمل الإداري داخل ديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بإدارات وأقسام الديوان.

وحرص رئيس المنطقة خلال جولته على متابعة آخر تحديث لمستجدات نتائج طعون الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ورصد وإضافة درجات الطعون على بيانات نجاح الطلاب المستحقين للدرجات عقب مراجعة أوراق إجاباتهم.

كما تابع أوضاع الطلاب المفترض ترقيتهم من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية من خلال التحاور مع مسؤولي إداراتي المعلومات والتوثيق، والامتحانات بالمنطقة، موجها بمخاطبة المعاهد المتأخرة في ترقية طلابها وحثهم على سرعة الانتهاء قبل الموعد المحدد.