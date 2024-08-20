رئيس أزهر كفر الشيخ: لا مخالفات فى امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ إنه تابع سير لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، من داخل مجمع لجنة فتيات مسير الثانوي، والتي تحتوي على 8 لجان، منهم 3 لجان للقسم العلمي و 5 للقسم الأدبي، وتضم اللجنة معها طالبات معاهد فتيات: شنو، أريمون، والخادمية والشمارقة، وكفر الطايفة، ودقلت الثانوي، وتأتي جولة رئيس المنطقة هذه للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته بتوفير البيئة والجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات بشكل مثالي، بما يحقق لهن كافة سبل الراحة والتركيز، التي تعينهن على التفوق والنجاح، سائلا الطالبات عن محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، متابعًا سير العمل داخل الكنترول الفرعي لهذه اللجان.

كما شدد رئيس المنطقة على أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم.

يذكر أنه قد استهلت اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، بمادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية لطلاب القسم العلمي، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد.