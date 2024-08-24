حملة لإصلاح وصيانة صناديق القمامة لإعادة توزيعها بالمنصورة.. صور

الدقهلية ـ سارة الباز

تابع أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم السبت، أعمال صيانة، ولحام واستعدال صناديق القمامة، التي تقوم بها الورشة الصناعية بحي غرب المنصورة؛ لإعادة توزيعها بالشوارع الكائنة بنطاق الحي.

وأشار رئيس الحي إلى أن الهدف من صيانة، واستعدال صناديق القمامة هو إعادة توزيعها بنطاق الحي من أجل تحسين الصورة البصرية، والحفاظ على نظافة الشوارع، والميادين، وعدم إلقاء القمامة على الأرصفة، والجزر الوسطى؛ مما يؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي، والحضاري لمدينة المنصورة.

وأكد على أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة الشوارع، والميادين من خلال الإلتزام بإلقاء القمامة بأماكنها المخصصة، وعدم إلقائها بالطرقات، والجزر الوسطى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة.



جانب من حملة إصلاح واستعدال صناديق القمامة



جانب من حملة إصلاح وصيانة واستعدال صناديق القمامة .



جانب من حملة صيانة صناديق القمامة