انطلاق برنامج تدريبات ما قبل التوظيف بمركز شباب كفر الوكالة فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "الإدارة العامة للشباب" بالدقهلية، ومؤسسة "حياة كريمة"، برنامج "أنت الحياة"، اليوم السبت، تدريبات ما قبل التوظيف "تكنولوجي، ومهارات" بمركز شباب كفر الوكالة بشربين، بمشاركه 30 شابا وفتاة خلال الفترة الممتدة ما بين 23، وحتى 25 أغسطس الجاري، من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 3 عصرًا، في إطار مبادرة "صيف شبابنا"، بحضور محمد عوض عبد ربه، المدرب، وإنجي حسن، المدربة، وإشراف غادة السيد، وأمنية رفعت، منسقي المشروع بالإدارة العامة للشباب، والهيكل التنفيذي بمركز شباب كفر الوكالة، بمشاركة 30 شابا، وفتاة من أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

وتم تنفيذ برنامج للتدريب ماقبل التوظيف (تكنولوجيا)، بحيث يتم توفير منصة إلكترونية؛ للربط بين الشركات، والباحثين عن عمل، وتقديم جميع الخدمات أونلاين، وتدريبات ماقبل التوظيف (مهارات)، وتوفير فرص عمل لائقة لكافة المؤهلات من الشباب، إضافة إلى تدريب، وبناء القدرات لدى الشباب المقبلين على سوق العمل، وتأهيلهم، وعمل يوم مفتوح للتوظيف بالإضافة إلى إقامة ملتقيات التوظيف، مع توفير خدمات التوظيف الافتراضية.

وفى نفس السياق أشارت المدربة إنجي حسن إلى التدريب المسبق قبل العمل، وإمكانية اكتساب المعارف، والمهارات الأساسية قبل مباشرة العمل، مع التأكيد على أهمية مواكبة متغيرات سوق العمل، وضرورة إعداد الخريجين، والعمالة للتخصصات الجديدة، وتطوير المهارات اللازمة للشباب؛ ليكونوا جاهزين للمستقبل كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات العمالية، وتنمية الاقتصاد المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير بيئة مواتية للشباب للانخراط بنشاط في سوق العمل.

جدير بالذكر أن التدريب ما قبل التوظيف، له أهمية في جعل الفرد دائم الاتصال بما يدور في العالم من أحداث؛ ليسعى لمواكبة التطورات العلمية في شتى المجالات خاصة مع التقدم التكنولوجي، الذي يخلق في سوق العمل وظائف تتطلب مهارات مبتكرة، وأساليب مختلفة، وتخلق التكنولوجيا وظائف جديدة في مجالات مثل: تطوير البرمجيات، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب.