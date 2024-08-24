اليوم السابع
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المتحدث باسم جيش الاحتلال: لدينا 109 محتجزين في غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم

السبت، 24 أغسطس 2024 09:29 م
المتحدث باسم جيش الاحتلال: لدينا 109 محتجزين في غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم متحدث الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن لديهم 109 محتجزين في غزة، مشددًا:  "نفعل ما بوسعنا لإعادتهم، ولدينا برامج هجومية وننتظر القرار من المستوى السياسي بخصوص جبهة الشمال، ونعمل بطريقة منهجية في مواجهة القدرة العسكرية لحزب الله".

 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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