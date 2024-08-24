إصابة طفلين برصاص الاحتلال واعتقال مواطن خلال مواجهات فى نابلس

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أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، واعتقل مواطن آخر فى مواجهات ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطينى - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحى بالقدمين لطفلين يبلغان من العمر (16 و14 عاما)، خلال المواجهات التى اندلعت عقب اقتحام البلدة.



وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا -لم تعرف هويته بعد-، مشيرة إلى أن البلدة تشهد اقتحامات لجيش الاحتلال بشكل شبه يومي.



فى السياق ذاته، أحرق مستعمرون عشرات أشجار الزيتون المعمرة فى قرية صرة غرب نابلس.



وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين أضرموا النيران فى مساحات واسعة من أراضى القرية، ما أدى لاحتراق العشرات من أشجار الزيتون المعمرة .



وفى السياق، أصيب عدد من الموطنين بينهم مواطنتان، مساء اليوم، بجروح فى هجوم لمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية سوسيا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت (وفا) بأن مجموعة من المستعمرين المدججين بالسلاح هاجموا القرية واعتدوا على المواطنين بالضرب بالهراوات، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح، بينهم مواطنة (62 عاما)، وآخرى (52 عاما) جراء الاعتداء عليهما بالضرب على الرأس وكافة أنحاء جسدهما .



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة عبوين، وقريتى عجول وعارورة، شمال غرب رام الله، دون الإبلاغ عن اعتقالات.