اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات الرعاية لغير القادرين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:03 ص
وزارة الصحة تكشف الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات الرعاية لغير القادرين الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن بطاقة الرقم القومي فقط هي المطلوبة عند التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين
الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين

 







الصحة

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