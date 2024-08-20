مصر للطيران: تخفيض 15% على تذاكر السفر بمناسبة "إيجبت إير شو“

كتب أحمد مصطفى

أطلقت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى حملة دعائية كبيرة للترويج للنسخة الأولى من معرض مصر للطيران والفضاء "إيجبت إير شو" الذى تستضيفه مدينة العلمين الجديدة سبتمبر المقبل، ويعد هذا الحدث الكبير الذى يقام للمرة الأولى.

وقد أعلنت مصر للطيران بصفتها الناقل الوطنى للمعرض عن طرح تخفيض بنسبة 15% للمشاركين في المعرض على جميع خطوطها الجوية القادمة من مختلف الوجهات العالمية، ولتسهيل سفر المشاركين والضيوف.

ومن المقرر قيام مصر للطيران بتنظيم رحلات إلى مطار العلمين الجديدة قبل وأثناء وبعد فترة المعرض مما يمنح المشاركين خيارات متعددة للسفر داخلياً وخارجياً، و يدعم حركة السياحة الخارجية والداخلية نحو أحدث وأجمل الوجهات الساحلية على مستوى العالم بمدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف.

ولتعزيز رؤية المعرض وانتشاره، قامت الشركة بوضع شعار المعرض على عدد من أسطول طائرات الشركة من الخارج وعلى غطاء الرأس داخل الطائرات (head rest)، كما قامت بعرض فيديو ترويجي للمعرض على شاشات الطائرات خلال الرحلات، ولم تقتصر الحملة الدعائية على الطائرات فقط، بل امتدت إلى جميع مكاتب مصرللطيران الداخلية والخارجية المنتشرة في جميع أنحاء العالم من خلال عرض الفيديو الترويجي عن الحدث علي شاشات المكاتب والبانرات الدعائية وكذلك توزيع منشورات ترويجية في جميع المكاتب بغرض الترويج للحدث عالمياً.