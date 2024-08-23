22 لجنة بالجيزة تستقبل طلاب الثانوية العامة لامتحان الدور الثانى غدا

كتبت – مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسى 2023 /2024، غدًا السبت الموافق 24 أغسطس، إذ يؤدي 17531 طالب وطالبة على مستوى المحافظة الامتحانات داخل 22 لجنة.

وأشارت المديرية إلى أنه استعدادًا لانطلاق الامتحانات، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة.

وأكدت تجهيز 46 استراحة منها 24 استراحة رجالى، و22 استراحة سيدات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة، بالإضافة إلى توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الثانوية العامة دور ثان يوم السبت 24 أغسطس امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والإثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ، والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والإثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الأحياء لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.