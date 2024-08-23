‫وزارة الزراعة: تصدير 21.2 ألف طن من الفراولة الطازجة منذ بداية العام

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لـ وزارة الزراعة أن إجمالى إنتاج الفراولة في مصر بلغ حوالي 688 ألف طن، منها 300 ألف طن من الفراولة المجمدة، بعائد تصديري قدره 335.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تصدير 42 ألف طن من الفراولة الطازجة بعائد بلغ 43.7 مليون دولار، ووصل حجم صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية العام وحتى أغسطس إلى 21.2 ألف طن.

كشف اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أنه تم تدشين أول مجلس نوعي لـ محصول الفراولة، وذلك بحضور كبار المنتجين والمزارعين والمستوردين للشتلات والمصدرين والمصنعين، إلى جانب عدد من القيادات البارزة في وزارة الزراعة.

أضاف الشرقاوى أن الاتحاد بشكل مستمر إلى دعم المنتجين وتطوير الإنتاج الزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الفراولة من أهم المحاصيل التصديرية لمصر، حيث تحتل البلاد المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة.

أوضح الشرقاوى أنه تم مناقشة المشكلات التي تواجه محصول الفراولة، وطرح حلول مبتكرة لزيادة الإنتاجية، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة مصر العالمية في تصدير الفراولة، واستمرار تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصادرات الزراعية.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يلعب دورًا محوريًا باعتباره كيانًا رئيسيًا تابعًا لوزارة الزراعة، و يعمل على تقديم الدعم والإرشاد الفني، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمصدرين.