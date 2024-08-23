هيئة التأمينات: سيارة مجهزة تجوب القرى لتيسير أداء الخدمات للمواطنين

كتب مدحت وهبة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعديد من شرائح المجتمع المصرى ومنهم فئة العاملين فى المجال الزراعى من حائزى ومالكى الأراضى الزراعية والفلاحين، تم التنسيق مع جميع الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات فى أماكن عملهم .



وأوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الهيئة قد وضعت خطة للتوسع فى التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير آداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعى التأمينى لديهم، وذلك من خلال توضيح الحقوق والمزايا التى يكفلها القانون للمواطنين وما يلتزم به المواطن لقاء تلك المزايا و تنفيذا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالاشتراك مع نقابة العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيره إلى مجموعة من القرى بمركز أبو المطامير، مؤكداً على أنه تم توفير أكثر من سيارة مجهزة تجوب قرى المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين .

وأوضحت الهيئة فى بيانها اليوم أن قانون التأمين الاجتماعى الجديد قد ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزى الأراضى الزراعية وأسرهم، و التى لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويا بنسبة تصل إلى 15%، بل يضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلاً عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ ومنحة الزواج للابنة المتزوجة وفقا لما أقره قانون 148 لسنة 2019.



يُذكر بأن الهيئة قد نفذت العديد من الزيارات الميدانية فى قرى مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى بهدف إجراء مقابلات مع المواطنين و ضمهم إلى مظلة الحماية الاجتماعية .



سيارة تأمينات



خدمات المواطنين