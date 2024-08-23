مصر تعزى فلسطين فى وفاة المناضل الوطنى فاروق القدومى

(أ ش أ)

تقدمت مصر اليوم الجمعة، بخالص العزاء إلى دولة فلسطين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، فى وفاة المناضل الوطنى الكبير فاروق القدومى، الذى ضرب أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية فى سبيل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - عبر حسابه الرسمي على منصة اكس- "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أسرته والشعب الفلسطيني الصبر والسلوان".

وتوفي القيادي الفلسطيني فاروق القدومي - وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" - أمس في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهر 93 عاما.