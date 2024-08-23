مسجد البحر أشهر مساجد دمياط بني فى العهد العثمانى ويعاد افتتاحه اليوم

دمياط معتز الشربيني

اعلنت وزارة الأوقاف عن إفتتاح مسجد البحر بمدينة دمياط بعد عملية الصيانة والتطوير التي شهدها المسجد أثناء صلاة الجمعة اليوم، وذلك بحضور محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي و د. هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة نائبا عن وزير الأوقاف والشيخ محمد سلامه مدير عام مديرية الأوقاف بدمياط وذلك ضمن أعمال الاحلال والتجديد التي شملت 18مسجدا بمختلف المحافظات والمقرر افتتاحه الجمعة القادمة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار مساجد الله

ويعد مسجد البحر واحد من أشهر وأجمل مساجد محافظة دمياط وهو يقع على الضفة الشرقية للنيل وكان يطل علي النيل مباشرة عند بداية انشاءة و افتتاحه

وبني مسجد البحر عام 1009 هجرية في عهد الحكم العثماني على مساحة 1200 م2 على الطراز الأندلسي ثم أعيد تجديده وبناءه للمرة الثانية على الطراز الأندلسي أيضاً عام 1967 وجدرانه مزينة بالنقوش والزخارف الإسلامية وله خمس قباب ومئذنتان وملحق به مكتبة ثقافية ودينية وقد أعيد ترميمه سنة 1997م وأفتتح ليلة الإسراء والمعراج عام 1418هـ.

يتميز مسجد البحر بأنه واحد من أشهر المساجد التي تعقد بها الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن وتنظم مديرية أوقاف به العديد من الاحتفالات في المناسبات الدينية ويواظب أغلب المحافظين والقيادات التنفيذية علي اداء صلاة الجمعة أسبوعيا بهذا المسجد ، ويحظي مسجد البحر بمكانة متميزة في نفوس أبناء دمياط و لاسيما دابناء مدينة دمياط، لموقع المتميز وارتباط بالمناسبات الدينية وخاصة في شعر رمضان الكريم.



مسجد البحر بدمياط