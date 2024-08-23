كيف يتم تشخيص جدري القرود؟.. خطوات بسيطة

كتبت مروة محمود الياس

جدري القرود هو ذلك المرض الذي أصبح يثير الظهر لدى الكثيرين الخوف، يتسبب جدري القرود في الإصابة بالجديري، حيث ينتقل من الإنسان لنظيره من خلال الملامسة ومن خلال النفس، والجهاز التنفسي أيضا فضلا عن الجروح الملوثة ايضا، هذا ما أكده تقرير نشر في موقعsamitive مؤكدا على أن جدرى القرود يمكن الوقاية منه بالكثير من الطرق والخطوات الإجرائية والوقائية أيضا.

تابع التقرير، أن جدري القرود يمكن الوقاية منه من خلال الكثير من طرق الوقاية والنصائح والإجراءات والتي من بينها:

من أهم المحاذير أن تبتعد عن الشخص المصاب ولا تختلط معه بأي شكل من الأشكال، ففصل المصابين يساعد بشكل كبير على تحجيم العدوى

البعد عن تناول اللحم غير ناضج أو اللحم النيء

لابد من الإهتمام بالنظافة العامة وخاصة غسيل اليد بالماء والصابون جيدا

لابد من الإهتمام بالبعد عن التعامل مع الحيوانات أو الحيوانات التي يشتبه أن تكون حاملة للمرض

يمكن التنظيف الدائم لليدين بالكحول

الاهتمام بالنظافة العامة والإجراءات الاحترازية والوقائية ضد أي مرض أو وباء، البعد عن الزحام والتجمعات قدر الإمكان

أما عن التشخيص السليم وخطواته لجدري القرود، يمكن من خلال مجموعة من الخطوات البسيطه:

في البداية عند تشخيص الحالة يقوم الطبيب بإستبعاد كل أعراض الأمراض الأخرى المشابهة لجدري القرود مثل مرض الجدري العادي، والجديري المائي، الجرب وحساسيات الجلد المختلفة، وحساسيات الأدوية المختلفة وأيضا مرض الزهري وغيرها.

إذا ظهر على المريض تضخما في الغدد اللمفاوية كان ذلك مؤشرا كبيرا على اصابته بنوعية من جدري القرود أكثر من كونه مصابا بأي نوع آخر من الجدري.

في بعض الحالات يتم فحص السوائل التي تخرج من الحبيبات التي تظهر على جلد المريض بجدري القرود، ويتم فحص تلك العينات معمليا لبيان الإصابة.

يقوم الطبيب بمعرفه التاريخ المرضي للمريض وما إن كان تلقى تطعيمات سابقة ام لا.

يجب الذهاب للطبيب المختص بمجرد ظهور اية مشكلات جلدية أو ظهور بثور على سطح الجلد.