هل يمكن تقليل خطر الإصابة بجدرى القرود وما أعراضه؟

كتبت فاطمة خليل

حذر خبراء الصحة من النوع الفرعى الجديد المميت من فيروس جدرى القرود، الذى تسبب فى وفاة المئات فى أفريقيا، ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإن الولايات المتحدة أعلنت الكشف عن حالات جدرى القرود الخطيرة من الفئة 1ب، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق تقليل خطر الإصابة بجدرى القرود وأعراض الإصابة به، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الخبراء إن خطر الإصابة بالنوع الفرعى 1 من جدرى القرود يمكن تخفيفه من خلال عدة عوامل، بما فى ذلك المناعة من التطعيم والعدوى السابقة من تفشى متغير مختلف بدأ فى عام 2022؛ ونقص الدورة الفيروسية فى الحيوانات البرية؛ وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والصحة العامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعادت وضع جدرى القرود - كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، الأسبوع الماضى، وكان هذا استجابة لتفشي كبير مستمر لهذا الجدرى من النوع الأول - وهو فرع تطوري - في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي انتشر الآن إلى دول أفريقية أخرى ولأول مرة حتى أوروبا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء أيضًا إن الولايات المتحدة مستعدة جيدًا للكشف عن حالات الإصابة بجدرى القرود من نوع Clade 1b Mpox واحتوائها وإدارتها إذا تم تحديدها محليًا.

ومع ذلك، يتوخى بعض الخبراء الحذر بشأن انتشار نوع جديد من جدرى القرود فى أفريقيا، والذي قد يسبب مرضًا أكثر خطورة من Clade 1.

وقال الدكتور بوجوما تيتانجي، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأمريكية، لشبكة إن بي سي نيوز: "لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن نرى هذا يمتد إلى ما هو أبعد من القارة الأفريقية".

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من Clade 1 في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن عقار TPOXX المضاد للفيروسات لم يقلل من مدة أعراض Clade 1 في تجربة سريرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لكن من المبشر أن 1.7% فقط من المشاركين ماتوا، مقارنة بمعدل وفيات Clade 1 النموذجي في جمهورية الكونغو الديمقراطية البالغ 3.6% أو أعلى وقد أشاد الخبراء بالرعاية الطبية الأفضل المقدمة للمشاركين في الدراسة.

ويعتقد الأطباء أن الرعاية الصحية عالية الجودة في الولايات المتحدة ستساعد في تقليل الوفيات الناجمة عن المرض ومع ذلك، فإنهم يدعون إلى زيادة اليقظة أيضًا.

أعراض جدرى القرود

وفقًا للخبراء، تتضمن بعض أعراض جدرى القرود ما يلي:

- طفح جلدي

- تضخم الغدد الليمفاوية

- حمى وقشعريرة

يمكن أن تتطور الأعراض بعد 3 إلى 21 يومًا من التعرض، لكن يمكن للشخص أن ينقل المرض إلى الآخرين قبل ظهور الأعراض بأربعة أيام.

يمكن أن ينتشر جدرى القرود في الأماكن المغلقة، مثل الساونا يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب.

قد يكون كبار السن والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة للخطر.