كل ما تريد معرفته عن لقاح جدرى قرود الجديد

كتبت فاطمة ياسر

يثير تفشي مرض جدري القرود العديد من التساؤلات حول كيفية احتواء انتشار المرض، وقد كشف تقرير منشور عبر موقع hindustantimes موافقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى على استخدام لقاح MVA-BN في عام 2022 خلال أول حالة طوارئ صحية عالمية معلنة ضد الجدري القرود.

وتوجد لقاحات للحماية من الإصابة بفيروس جدري القرود، ولكن لا توجد حاليًا لقاحات تستهدف فيروس جدري القرود على وجه التحديد، حيث ينتمي فيروس جدري القرود إلى الفيروسات يسمى فيروس أورثوبوكس، وهي كلها فيروسات ذات حمض نووي معقد.

ومن بين الفيروسات الأخرى في هذا فيروس الجدري الذي يسبب الجدري، وفيروس جدري البقر، تتمتع الفيروسات بقدر كبير من التشابه الجيني، مما يجعل من الممكن استخدام اللقاحات المطورة ضد الفيروسات الأخرى أيضًا للحماية من الإصابة بمرض الجدري المائي وجدري القرود.

كيف تعمل لقاحات Mpox؟

تعتمد اللقاحات التي تحمي ضد الجدري المائي على ظاهرة تسمى التفاعل المتبادل.

يحدث التفاعل المتبادل عندما تظهر مستضدات مختلفة - أنواع مختلفة من الفيروسات، مشابهة لجهاز المناعة لدينا، وللتوضيح أكثر أن الفيروسات من فيروس أورثوبوكس متشابهة هيكليًا، فإذا أصيب شخص بفيروس الجدري، على سبيل المثال، فإن الأجسام المضادة التي ستنتجها خلاياه ضد الفيروس ستكون قادرة أيضًا على حمايته من عدوى فيروس جدري القرود.

ويسمح التفاعل المتبادل بين الأجسام المضادة لفيروس أورثوبوكس للقاح تم تطويره لمكافحة الجدري، على سبيل المثال، بالعمل أيضًا ضد عدوى الجدري.

هل يمكن الحصول علي لقاح الحماية من جدري القرود إذا كنت قد حصلت بالفعل على لقاح ضد الجدري؟.. فالإجابة لا؛ لأن الأبحاث لم تثبت هل هناك أي مضاعفات قد تحدث أم لا.

ولكن أشارت دراسات سابقة إلى أن لقاح الجدري فعال بنسبة 85% في الوقاية من عدوى فيروس جدري القرود، ولكن يبدو أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الجدري يعانون من حالات أخف من جدري القرود.

ما اللقاحات التي لدينا حاليا؟

اعتبارًا من أغسطس 2024، هناك لقاح واحد فقط معتمد للاستخدام ضد الجدري القرود في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسويسرا وكندا، وهو لقاح MVA-BN، والمعروف أيضًا باسم لقاح أنقرة البافاري الشمالي المعدل.

ويتكون اللقاح من سلالة ضعيفة من فيروس الجدري - أحد الفيروسات من جنس الفيروسات الأورتوبوكسية، التي ينتمي إليها فيروس جدري القرود،و يتم إعطاؤه على جرعتين، عادة بفاصل 28 يومًا.

وتضمنت منظمة الصحة العالمية لقاحين آخرين تمت الموافقة عليهما من قبل هيئات تنظيمية مختلفة للوقاية من الجدري القرود.

