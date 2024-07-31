وكالة الفضاء تعلن اكتمال فترة التشغيل الرسمية لأول قمر صناعي مصرى.. صور

كتب محمود راغب

أعلنت وكالة الفضاء المصرية (EgSA) بفخر عن الانتهاء الناجح من فترة التشغيل الرسمية لأول قمر صناعي مصري تجريبي لمراقبة الأرض، NExSAT-1.

الاقمار الصناعية



صور للاقمار الصناعية



وكالة الفضاء تعلن اكتمال فترة التشغيل الرسمية لـ NExSAT-1 بنجاح

وقالت وكالة الفضاء أن هذا الإنجاز البارز يأتى بالتعاون مع الشركة الألمانية المرموقة BST، ليبرهن على قدرات مصر الفائقة في مجالات الهندسة النظامية، تطوير البرمجيات، النمذجة الحرارية، تجميع الأقمار الصناعية، تنسيق الإطلاق، والتشغيل.

وخلال العامين الماضيين، كان التعاون بين الفريق المصري وBST حاسماً في تحقيق هذا النجاح، وتمكن فريق وكالة الفضاء المصرية من تطوير أول برمجيات كاملة على متن القمر الصناعي، بالإضافة إلى خوارزميات التحكم في الاتجاه، إعدادات الاختبار، وبرمجيات محطة التحكم الأرضية. كما تميز الفريق بعملهم الاستثنائي في تجميع القمر الصناعي واختباره، وتطوير وتصنيع نموذج STM، وتنفيذ حملة الإطلاق بنجاح.

وتابع البيان : وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح في مرحلة التشغيل التجريبي بدعم من شركائنا، تلاها التشغيل المستقل للقمر الصناعي المصري.

ويمثل NExSAT-1 خطوة هامة في مسيرة برنامج الفضاء المصري، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدمات في تكنولوجيا الأقمار الصناعية ويضع مصر في مصاف الدول القليلة التي تمتلك خبرة تقنية في مجال الفضاء.

وأكدت وكالة الفضاء أنه بهذا الإنجاز، يعزز برنامج الفضاء المصري مكانته على الخريطة العالمية ويؤكد التزامه بالابتكار والتفوق الهندسي، مما يمهد الطريق لمستقبل واعد في مجال تكنولوجيا الفضاء.



الاقمار الصناعية



صور للاقمار الصناعية



وكالة الفضاء تعلن اكتمال فترة التشغيل الرسمية لـ NExSAT-1 بنجاح



