بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الفراخ و البيض بالأسواق

كتب إسلام سعيد

تواصل بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 استقرارها لليوم الثالث على التوالي ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً.

وفي سياق متصل، سجل سعر البيض في الأسواق استقرارا عند 160 جنيها للبيض الأبيض و162 جنيها للبيض البلدي و161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .

وكانت أسعار البيض سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات مستهل هذا الأسبوع بالتزامن مع ارتفاع موجة الحر وزيادة الفاقد في الأسواق.

أيضا أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تغيرات كبيرة واتجه السعر للصعود إلي مستوي 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلي 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى حتى تعاملات اليوم.