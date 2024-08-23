الطرق والكباري تعلن بدء تشغيل موقف العاشر من رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتنظيم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة التى تضم خمس وسائل نقل( الخط الثالث الثالث للمترو - للقطار الكهربائى الخفيف ‎ LRT - ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏- محطة للسوبرجيت الأتوبيس الترددى).

فقد تقرر بدءا من صباح غد السبت الموافق ٨/٢٤ تشغيل موقف (العاشرمن رمضان و بلبيس والاسماعيلبة الجديد بتقاطع طريق الاسماعيليه الصحراوى مع طريق بلبيس الصحراوى كبديل للموقف العشوائى اسفل كوبرى التعمير امام محطه عدلى منصور وحيث سيخدم الموقف الجديد عدد (١٢) خط داخلى وخارجى باتجاهات مختلفة وهى ( الشروق- العبور- بدر - النهضة- العاشر من رمضان- شبين القناطر - مشتول السوق - هشام بركات - الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح )

كما اشار بيان الهيئة انه بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى فقد تقرر توفير وسيله نقل جماعى مناسبه لربط محطه عدلى منصور المركزية التبادليه بالموقف المستجد لتسهيل حركة تنقل المواطنين القادمين من المحافظات والمدن المختلفة والمتجهين اما إلى القاهرة الكبرى عبر الخط الثالث لمترو والانفاق أو إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الادارية

عبر القطار الكهربائى الخفيف LRT او العكس

جدير بالذكر أن الموقف الجديد يقع على بعد ١ كم من موقع الموقف العشوائى القديم امام محطه عدلى منصور

و يتسع الموقف الجديد إلى 450 مركبه ميكروباص ويتوافر به أنشطة خدميه وتجاريه بمسطحات ٩٠٠ متر لخدمه رواد الموقف بالاضافة إلى محطه وقود على مساحه 4000 متر

كما انه قد تم انشاء منطقة انتظار للعربات الخاصة الملاكى امام محطة عدلى منصور لتشجيع من يرغب فى ترك سيارته الخاصة فى أمان واستقلال القطار الكهربائى الخفيف LRT المتجه إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الادارية او المترو للوصول للقاهرة الكبرى والعودة لاستقلالها مرة اخرى.



تجهيز الموقف



جانب من التجهيزات



تجهيزات الموقف