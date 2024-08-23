الحجر الزراعى: صادرات مصر من الموالح بلغت 2 مليون و77 ألفا و386 طنا

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالى صادرات مصر الزراعية، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن من أول يناير حتى الآن، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

أضاف المنسى أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 2 مليون و77 ألف 386 طن، بالإضافة إلى تصدير 957 ألف 481 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 236 ألف و907 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

أضاف أن العنب احتل المركز الرابع بإجمالى 164 ألف و430 طن، واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة" على المركز الخامس بإجمالى 156 ألف و644 طن، فى حين جاءت البطاطا فى المركز السادس فى الصادرات الزراعية بإجمالى 89 ألف و710 طن، فى حين احتلت المانجو على المركز السابع فى الصادرات بإجمالى 37 ألف و 38 طن.

أضاف أن الطماطم جاءت فى المركز الثامن بإجمالى كمية بلغت 36 الف و876 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز التاسع بإجمالى 21 الف و965 طن، يليها فى المركز العاشر الفراولة بإجمالى 21 الف و295 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الحادى عشر فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 10 الف و 427 طن، فى حين احتل الرمان على المركز الأخير فى الصادرات بإجمالى 9799 طنا.