اليوم السابع
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ارتفاع أسعار الطماطم فى الأسواق نتيجة التأثر بارتفاع الحرارة والتغيرات المناخية

الخميس، 08 أغسطس 2024 01:02 م
ارتفاع أسعار الطماطم فى الأسواق نتيجة التأثر بارتفاع الحرارة والتغيرات المناخية الطماطم
كتبت أسماء نصار

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شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا فى الأسواق حيث وصل سعر الكيلو عند بائع التجزئة إلى 20 جنيهًا، وذلك بسبب تأثر المحصول بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة حيث تسببت الموجة الحارة فى أضرار  كبيرة فى زراعات الطماطم  بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة، مما قلص المساحه المنزرعة مع تعدد الحلقات الوسيطة التي تساهم في إرتفاع الاسعار علي المستهلكين.

ومن المعروف أن محصول الطماطم من المحاصيل غير قابلة للتخزين وسريعة التلف، كما أن منتجات الطماطم التى تعرض فى أوقات ارتفاع الأسعار تكون من إنتاج الصوب الزراعية وتكلفة إنتاجها مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية وهذا يفسر ارتفاع أسعار الطماطم فى أوقات نهاية العروات.

وتزرع مصر نحو نصف مليون فدان طماطم طوال العام في 3 عروات أساسية هم العروة الصيفية والشتوية والنيلية ويصل إجمالى الإنتاج إلى 7.5 مليون طن كل عام عام.

ويطالب مزارعى الطماطم بضرورة النظر بجدية فى وضع خطة زراعية محكمة مع توفير مستلزمات زراعة الطماطم بكميات كافية وأسعار مناسبة والاهتمام بإتاحة المعلومات الزراعيه اللازمه لمزارعى الطماطم حتى لا تتكرر أزمة جنون أسعار الطماطم.

يذكر أن مصر من أكبر 5 دول تنتج الطماطم فى العالم، حيث نزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم سنويًا فى 3 عروات أساسية هى العروة الصيفية والعروة الشتوية والعروة النيلية، حيث تنتج هذه العربات أكثر من 7 ملايين طن سنويا نصدر منها نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام.

وتزرع 49% من مساحة الطماطم فى العروة الصيفية والتى تزرع شتلاتها فى " فبراير ومارس وابريل ومايو" وتنتج ثمارها من يونيو حتى أغسطس وتزرع 9% فى العروة النيلى والتى تزرع شتلاتها فى يونيو ويوليو وتنتج ثمارها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.







ارتفاع اسعار الطماطم

الطماطم

ارتفاع الحرارة

التغيرات المناخية



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