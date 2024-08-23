افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 7 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

شهدت اليوم محافظة البحيرة افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص وكفر الدوار و دمنهور بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.

ويأتى ذلك فى ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

والمساجد الجديدة التى تم إفتتاحها هى:

- مسجد الهدي النبوي - النخلة القبلية - أبو حمص على مساحة 270 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد نور الإسلام - عزبة الفقي - سيدي غازي - كفر الدوار على مساحة 242 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد المصطفى المختار - عزبة مرسى بلبع - زاوية غزال - دمنهور على مساحة 280 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "المُؤمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ"

وأوضحت خطبة الجمعة بمساجد البحيرة أن القُوَّةُ بِمَعْنَاهَا الكَامِلِ هِيَ قُوَّةُ الجَسَدِ، وَقُوَّةُ العَقْلِ، وَقُوَّةُ الرُّوحِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ المُؤْمِنَ القَوِيَّ، الصَّلْبَ، الجَسُورَ، الحَصِينَ، الَّذِي يَحْمِي جَسَدَهُ وَعَقْلَهُ وَرُوحَهُ مِنْ كُلِّ مَا يَضُرُّ، وَيُوهِنُ، وَيُضْعِفُ، وَيُهَدِّدُ الجَسَدَ بِالمَرَضِ، أَوِ العَقْلَ بِالانْحِرَافِ أَوِ الرُّوحَ بِالوَهْنِ.