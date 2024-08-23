احم طفلك من الإنترنت.. اعرف تأثير الشاشات الضار على جلد الطفل

كتبت مروة محمود الياس

الإنترنت هو العدو الأول لطفلك، في الإنترنت والتعرض للشاشات والأجهزة الإلكترونية أمر في غاية الخطورة قد يعرض طفلك للكثير من الأمراض والمشكلات الصحية والنفسية والجسدية ايضا، الكثير من الأطفال في الآونة الأخيرة يقضي الوقت الطويل أمام الشاشات بإختلاف أنواعها مثل الكمبيوتر والموبايل واللاب توب وغيرها، يؤثر ذلك دون شك على سلامتهم النفسية والعقلية كما تؤثر في سلوكياتهم بشكل غير صحي كما يجعلهم معزولين ومفصولين عن الواقع.

تكمن خطورة الإنترنت في كون الطفل يظل أمام الشاشات لساعات طويلة قد يحدث له إدمان لتلك الشاشات ويحدث له الكثير من الأمراض الصحية والبدنية والنفسية، ولكن هل يتأثر جلد الطفل بالتعرض المباشر للشاشات طوال اليوم؟

قالت الدكتوره رضوى عراقي أخصائي الأمراض الجلدية جامعة شبين مؤكدة على أن الشاشات التعرض الدائم لها يؤثر بشكل مباشر على الجلد على عكس المعتقد، فهي تضر بحالة الجلد بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص.

فالتعرض لساعات طويلة للشاشات مثل الكمبيوتر وخاصة الموبايل يؤثر بشكل كبير على الحالة الجلدية وعلى جلد الطفل خاصة في جلد الوجه، فقد يصبح الطفل عرضة لمجموعة من المشكلات الجلدية والتي من بينها:

التعرض المستمر لساعات طويلة للشاشات والموبايل يصيب بتصبغات وعدم توحيد للون جلد للطفل

ذبول عيني الطفل وظهوره بمظهر شاحب للغايه، فيكون مظهره متعب ومرهق للغاية

قد يجعله عرضة لجفاف الجلد بشكل عام وجفاف العينين أيضا لكثرة التعرض للشاشات

الإسمرار والحصول على اللون الداكن أمر محتمل نتيجة التعرض المستمر للاضاءة العالية من الشاشات من قبل الطفل

قد يعاني الطفل من إسمرار وذبول شديد تحت العينين وما حولهما

بعض الأطفال يتحسسون جلديا عند النظر للشاشات بشكل مفرط ولساعات طويلة فقد يصاب بالحساسية الجلدية

انتفاخ وتورم تحت العينين وتغير في اللون مع ذبول عام في مظهر الوجه

تصبغات فى لون بشرة الطفل



ونصحت الدكتورة رضوى بضرورة ضبط الوقت الذي يتعرض فيه الطفل للشاشات بإختلاف انواعها، وتحديد توقيتات معينة خلال اليوم للتعرض للشاشات للطفل من قبل الأبوين، وضرورة الحرص على البعد مسافه كبيرة بين الشاشة وبين وجه الطفل فلا يصح ان يمسك بالموبايل وينظر فيه لأوقات طويلة، لتأثيرها غير الجيد على الصحة الجلدية والعينين وأيضا يصيب بالكثير من الأمراض مثل الامراض التي تخص الإدراك والتركيز والتشتت والانتباه ايضا.