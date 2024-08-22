4 هرمونات للسعادة.. تعرف على طرق تعزيزها لزيادة الفرح

كتبت فاطمة ياسر

الشعور بالسعادة والفرحة والمشاعر الإيجابية من الأمور التى يسعى الكثيرون لتحقيقها، وهناك العديد من أنواع هرمونات السعادة التى من دورها زيادة شعورنا بالفرح والسعادة.

وحول ذلك أوضح الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى فى كلية طب قصر العينى، أن هرمونات السعادة يتم إفرازها من الغدد الصماء إلى مجرى الدم، وتعمل على أعضاء الجسم للتحكم من الطريقة التى يعمل بها الجسم إلى ما يشعر به الشخص.

وأضاف أن النساء هن الأكثر عرضة للشعور بالتقلبات المزاجية والحزن نتيجة لما تمر به خلال فترة الدورة الشهرية أو الحمل أو النفاس أى الفترة ما بعد الولادة من تغير الهرمونات وتقلباتها، والتغير والتنزه من الحيل الجيدة التى تقلل حدة الشعور بالمشاعر السلبية، وزيادة إفراز هرمونات السعادة بالجسم.

وأكد أن تقلبات الهرمونات لها دور واضح جدا فى جسم النساء والرجال، فالشعور بالحزن وتقليل إفراز الجسم لهرمونات السعادة تسبب فى حدوث بعض التغيرات، ومنها زيادة أو نقصان الوزن، العصبية والتوتر والقلق، الإصابة بالأمراض المختلفة وأبرزها القلب.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأنواع الخاصة بهرمونات السعادة، التى تفرز فى الدم، ومنها..

- الدوبامين

عند إفراز الجسم لهرمون الدوبامين فهذا يزيد من شعورك بالسعادة ويعمل على زيادة القدرة على التعلم وتنشيط الذاكرة، وكثرة الحركة بدون تعب.

- السيروتونين

يعمل على تنظيم المزاج، والنوم وتحسين عملية الهضم، وتنظيم الشهية، كما أن هذا الهرمون يزيد من قدرة على التعلم وتنشيط الذاكرة، ويتم إفراز هذا الهرمون الخاص بالسعادة عند تعرض لأشعة الشمس المفيدة.

- الأوكسيتوسين

هرمون الحب والسعادة، الذى يتم إفرازه فى الجسم عند الوقوع فى الحب أو احتضان الأم لطفلها، فهو ليس مسئول فقط عن الشعور بالسعادة بل أيضا يزيد الترابط بين العلاقات الإنسانية، وأيضا المودة والثقة.

- الإندورفين

يزيد من الشعور بالسعادة لأنه يقلل من الشعور بالألم فى الجسم ويتحكم في إفراز هرمونات القلق والتوتر، ويزيد إفراز هذا الهرمون عند القيام بممارسة حيل يفضلها الشخص، كممارسة التماريين الرياضية، وتناول أو إعداد الطعام، التحدث مع شخص يثق به.

وقدم استشارى الطب النفسى أبرز النصائح للتخلص من المشاعر السلبية والحصول علي السعادة، ومنها..

- استمع للأغاني والموسيقي ذات اللحن المميز تزيد من إفراز هرمونات السعادة.

- المشي في الشمس يزيد من شعورك بالسعادة.

- الخروج والتنزه في أماكن جديدة تعد من النصائح الجيدة لزيادة السعادة.

- ممارسة التماريين الرياضية بشكل مستمر تعد من الحيل الجيدة.

- هناك بعض الأطعمة التي تزيد من إفراز هرمون السعادة، ومنها، الدجاج والحليب ومشتقاطه، والموز، والسمسم.