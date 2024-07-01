هيقوي مناعتك وهيظبط مودك.. فى اليوم العالمى للنكت اعرف فوائد الضحك لصحتك

كتبت فاطمة ياسر

الضحك بيشفي القلب..كلمة نسمعها كثيرا، وثبتت العديد من الدراسات الطبية أن للضحك العديد من الفوائد الصحية التي تعود علي الجسم والصحة العامة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية للضحك في اليوم العالمي للنكت.

أكد التقرير أن مشاركة الضحك والمرح مع من نحب يجعلنا أفضل، فالضحك هو أفضل دواء، سواء كان الأمر يتعلق بمزاج سيئ أو عدم الشعور بالرضا تجاه أنفسنا، فإن مشاركة بعض الضحك مع أحبائنا يمكن أن يصلح أيامنا، فالضحك ممتاز للعقل والجسد.

فوائد الضحك على صحتك

-تحفيز الأعضاء

عندما نضحك، فإنه يساعد على استنشاق الهواء الغني بالأكسجين، وبالتالي تحفيز القلب والرئتين والعضلات، كما أنه يساعد على إطلاق الإندورفين الذي يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

-تخفيف التوتر

عندما نشعر بالتوتر والقلق، يمكن للضحك أن يزيد من استجابة التوتر ويهدئها، ثم ينظم معدل ضربات القلب وضغط الدم. وهذا يجعلنا نشعر بالاسترخاء.

-تنشيط الدورة الدموية

إن مشاركة الضحك مع من نحب يساعد على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز استرخاء العضلات، مما يساعد على تقليل الأعراض الجسدية للتوتر والاكتئاب والقلق.

-تعزيز المناعة:

عندما نمتلئ بالأفكار السلبية، فقد يؤثر ذلك على الجسم من خلال زيادة التوتر وتقليل المناعة. ومع ذلك، فإن الضحك يحفز الأفكار الإيجابية، والتي تفرز المزيد من الببتيدات العصبية التي يمكن أن تساعد في مكافحة التوتر وتعزيز المناعة.

