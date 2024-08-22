اليوم السابع
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نائب وزير النقل: جاهزون لاستقبال جميع السفن بأى حجم بعد تعميق الغاطس بالموانئ

الخميس، 22 أغسطس 2024 01:17 م
نائب وزير النقل: جاهزون لاستقبال جميع السفن بأى حجم بعد تعميق الغاطس بالموانئ مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، إن ميناء الإسكندرية هو أكبر موانئ مصر، وأكثر من 60% من صادرات وواردات مصر تأتى عبر ميناء الإسكندرية، وأن هناك خطة طموحة لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف شاهين، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بميناء الإسكندرية، أنه يتم العمل على 3 محاور هامة أولها تطوير الموانئ، لمواكبة تطوير النقل البحرى فى العالم، مثل رفع كفائة التشغيل والتداول وغيراها، وبدأنا بعمل محطات بكل الموانئ.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ محطة تحيا مصر 1 بميناء الإسكندرية، بعمق 17.5 من وهو عمق يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر، ويعد استثمار لمستقبل مصر، مشيرا الى ان حجم البضائع تتضاعف بعد اعمال التطوير.

وتابع: كما تم تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة وجارى تسليمها للمشغل، وجاهزين لاستقبال جميع السفن بأى حجم بعد تعميق الغاطس بالميناء.


وأشار نائب الوزير، إلى أن مصر تستهدف للوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت، وهو عدد ضخم يمكن تحقيقه بعد تطوير المحطات.


وقال "شاهين" ان التوزيع الجغرافى لإنشاء المحطات بالموانئ المصرية يتم بما يخدم صناعة النقل البحري فى مصر، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطات لاستقبال الحبوب لمضاعفة سعة استقبال الحبوب ل 6 مليون طن سنويا، فى ميناء الإسكندرية، كما يتم إنشاء محطة أخرى للحبوب بميناء دمياط، كذلك جارى إنشاء صوامع جديدة.
 







ميناء الإسكندرية

تطوير الموانئ

الموانئ المصرية



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