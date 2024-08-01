نشاط ملحوظ فى حركة السفن والبضائع بهيئة ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 68 سفينه في 48 ساعة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة.

ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 42 سفينة أبرزهم سفن البضائع العامة بواقع 21 سفينة والصب الجاف بواقع 13 سفن والحاويات بواقع 5 سفن والصب السائل بواقع 3 سفن كما تم تداول 5345 حاوية مكافئة خلال 48 ساعة.

وبلغت أعداد الحاويات الوارد 2814 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 2531 حاوية بما يشكل 47.4 % تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 251 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره.