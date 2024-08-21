الجريدة الرسمية تنشر تكاليف أرضيات السيارات بميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية، قرار رقم 554 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2024/4/16، بشأن تعديل فئتى مقابل الاستغلال والتخزين، عن السيارات الترانزيت الواردة إلى ميناء الإسكندرية بالجراج متعدد الطوابق، حددت مقابل الاستغلال ومقابل التخزين عن سيارات الترانزيت (ملاكى/ المركبات أو المينى باص أقل من 5 طن / الميكروباص/ البيك أب).

وتطبق فئة التحاسب المشار إليها في المادة السابقة، على السيارات الجديدة (الزيرو)، الأقل من 5 أطنان/ ميكروباص / بيك أب 1.5 دولار / سيارة / يوم الواردة ترانزيت إلى ميناء الإسكندرية بالجراج متعدد الطوابق.

واضاف القرار أنه لا تسرى الزيادة المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 1525 لسنة 2020 سالف الذكر على الفئات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، على أن يعاد النظر في تلك الفئات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.