اليوم السابع
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مكتب التنسيق: ترشيح الطلاب بتنسيق المرحلة الثانية وفقا للتوزيع الجغرافى

الخميس، 22 أغسطس 2024 02:00 ص
مكتب التنسيق: ترشيح الطلاب بتنسيق المرحلة الثانية وفقا للتوزيع الجغرافى السيد عطا
كتب محمد صبحى

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أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، أن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات يطبق ذات القواعد المطبقة بتنسيق المرحلة الأولى عند ترشيح طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالكليات ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2024، والتى تجرى وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى.

وكان أعلن مكتب التنسيق الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وهو 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، بإجمالى عدد طلاب 286 ألفا و969 طالبا وطالبة، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% بإجمالى عدد طلاب 66 ألفا و969 طالبا وطالبة، ليصبح إجمالى أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 353057 ألفا من طلاب الثانوية العامة.

استمرار إتاحة  موقع التنسيق الإلكتروني فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg







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