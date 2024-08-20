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تنسيق المرحلة الثانية.. خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 01:01 م
تنسيق المرحلة الثانية.. خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية ، للقبول بالجامعات بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لـ تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 8/24 //2024.

وفيما يلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:-

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

وبدأت اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.







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