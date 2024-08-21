وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس

كفر الشيخ - محمد سليمان

‏تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، محطة مياه شمال مطوبس من النوع MAIN، على مساحة 2.1 فدان، ، بسعة تخزين 5280 م3/يوم، وطاقة تصميمية 20,834 م3/يوم، وطاقة فعلية 20000 م3/يوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مهندس محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، محمد منصور شعير السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، الدكتور مهندس صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء مهندس أمين شوقي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور حمدي عبدالنبي مدير عام المعايير والمطابقة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس طارق الرفاعي معاون الوزير لمتابعة مشروعات المرافق، اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة كفرالشيخ.

استمع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ كفرالشيخ، إلى شرح توضيحي عن نوع المحطة ومساحتها والسعة التخزينية له وطاقتها الإنتاجية والفعلية وتاريخ تشغيلها عام 2009، والمأخذ الذي يغذي المحطة وهو ترعة الراشيدية، بالإضافة أيضًا إلى مكوناتها المتمثلة فى خط مياه مرشحة، خط مياه عكرة، وعدد 20 مرشح، وخزان مياه أرضي.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عنبر المروقات، عنبر المرشحات، عنبر الكلور، وعدد مكونات المحطة.

وأكد وزير الإسكان، حرصه على المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، لدفع معدلات التنفيذ، وإنهاء المشروعات والاستفادة منها، وكذا موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، للوقوف على الحالة التشغيلية، ومستوى الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بكل الخدمات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد سكان مركز مطوبس 350 ألف نسمة، ونسبة التعداد للمحافظة 10%، ومساحتها 366 كم2، ونسبة المساحة للمحافظة 11%، وبها 5 وحدات محلية، و18 قرية أم، و243 توابع، بإجمالي أطوال شبكات مياه 840 كم.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.



