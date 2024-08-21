محافظ قنا يوجه لجان التنمية العمرانية والبيئية بتنفيذ خطط متطورة للأسواق والمواقف والميادين

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع لجنة العمل الخاصة بالتنمية العمرانية والبيئية، لمناقشة خطة تطوير وتصميم المشروعات العمرانية، ودليل لتصميم وتخطيط الأسواق والمواقف والمناطق الحرفيه بمدينة قنا، وذلك تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن لجنة عمل التنمية العمرانية، قامت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة قنا لعمل مقترح للمدينة يتم من خلاله تقسيمها إلى ميادين ومناطق متعارف عليها، تمهيدا لتطبيق برنامج تطوير المشروعات العمرانية والاسواق، حيث يشمل البرنامج تطوير المنشأة التصميمية وتنمية الأعمال الهندسية، مشددا على ضرورة ان تشمل جميع البرامج التى يتم تنفيذها على المراحل الاساسية للتخطيط الناجح وهى "التنظيم والتخطيط والتنفيذ ثم المتابعة"، لافتا أن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية سوف تساعد مجموعات عمل بين الإدارات المعنية بالموضوع والغرض منها التنسيق بين المجموعات والإدارات لتبادل المعلومات بينهما والتشاور الفنى والمنسق العام لهذه المجموعات السكرتير العام المساعد والأمانة الفنيه للمجموعات من خلال التخطيط العمراني والبيئة وهدفها تنظيم العمل للمجموعات.

ووجه عبد الحليم، لجان العمل بتشكل برنامج لتخطيط وتصميم المشروعات العمرانية المتمثلة فى المواقف والأسواق والمناطق الحرفيه مع وضع تقييم لمؤشرات الأداء، حيث يعمل كل برنامج على مخططات تنظيمية مع وضع مؤشرات للبرنامج لمعرفة تقييم الاداء لدى المواطن، لافتا أن المحافظة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول والمقترحات لبعض المشكلات مثل المخلفات الصلبة، وذلك من خلال دعم الابتكار وتطبيق المشروعات الخضراء الذكية، والعمل دعم مبادرات" 100 مليون شجرة، والهوية البصرية حيث أن مدينة قنا صديقه للبيئة.

وتناول الاجتماع، مناقشة برنامج الاسكان الحكومى هو أحد البرامج المهمه والتى تعمل على المشاريع الاسكانيه المتهالكه والتى تحتاج إلى تطوير وبعض المشاريع الاسكانيه التى لا تتوفر بها خدمات لذلك لاتوفر بيئة مناسبة للمواطن وحث على العمل أن تكون هذه المشاريع متكامله، وتم تكليف رؤساء المدن بعمل حصر للمنازل المتهالكة بهذه المناطق للأسر الأكثر احتياجًا من خلال اللجان المشكلة، لحصر المنازل المطلوب تأهيلها.