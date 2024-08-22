محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الـ5 لمبادرة أيادى مصر لتسويق المنتجات اليدوية

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس معرض الدقهلية الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والمقام داخل مكتبة مصر العامه بالمنصوره، وقرر مد فترة المعرض لحين انتهاء العارضين من بيع كافة منتجاتهم.

وعقب الإفتتاح تفقد محافظ الدقهلية المعرض حيث استعرض المشاركين المنتجات والمعروضات وأشاد بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها مؤكداً علي دعمه الكامل لمنصة أيادي مصر وللعارضين.



وأكد اللواء " مرزوق " علي أن الرئيس السيسي يولي المنتجات اليدوية والتراثية والعاملين بها اهتماما بالغا من خلال تقديم الدعم الكامل لهم ، ومنذ اول يوم عمل له عمل علي توفير كافة متطالبتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج .



وقال المحافظ إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .



وأشار اللواء مرزوق إلي أنه سيتم دراسة إقامة معرض دائم بمول المشايه بالمنصوره لعرض المنتجات اليدويه والتراثية من قبل أصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم علي زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ، وتوفير كافة السبل والدعم لمشاركتهم في المعارض الكبري علي مستوي الجمهورية ومعرض تراثنا وغيره من المعارض ، بالإضافة إلي عرض منتجاتهم يوميا علي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية " أيادي مصر" .



وثمن " المحافظ " دور وزيرة التنمية المحلية لتقديمها الدعم الكامل لمنصة أيادي مصر من أجل تسويق المنتجات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الانقراض وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب والمرأة المعيله.



والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( ayadymisrdakahlia@gmail.com ) لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .



والجدير بالذكر، أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية ) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها ، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين ، وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ...... ) .

جاء ذلك بحضور الدكتوره رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة ، وهانم التهامي مديرة إدارة التعاون الدولي ومنسق مبادرة ايادي مصر بالدقهليه ، و راندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي ، و هبه وهبه رئيس قسم الترجمة بإدارة التعاون الدولي ومنسقين مبادرة ايادي مصر بالدقهليه .