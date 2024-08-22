اليوم.. افتتاح المنفذ 29 من منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

تشهد مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية اليوم، افتتاح منفذ "أمان" التابع لوزارة الداخلية، لتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد"، حيث تعمل وزارة الداخلية علي وجود اعداد كبيرة من منافذ "امان" الدائمة في جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم.

ويرتفع بذلك عدد منافذ" أمان"، التابعة لوزارة الداخلية الي 29 منفذا داخل محافطة الدقهلية، حيث يتم افتتاح المنفذ اليوم داخل شارع السوق بمدينة جمصة، في تمام الساعة ال6 مساءا، بحضور اللواء سامح عبدالفتاح مشرف منافذ "أمان" بالدقهلية، العقيد دكتور شريف البلعوطي مدير منافذ "أمان" والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية، إلى جانب القيادات الأمنية بقسم شرطة جمصة المقدم مسعد عوض مأمور قسم شرطة جمصة، المقدم جاد عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة جمصة.

ومن المرجح استهداف مناطق اخري داخل محافطة الدقهلية خلال الفترة المقبلة لتغطي بذلك منافذ "امان" التابعة لوزارة الداخلية كافة انحاء المحافظة، لتقديم كافة الخدمات وتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار ثابته ومخفضة.