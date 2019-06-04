سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

الآثار الجانبية للأدوية.. لماذا قد تسبب مضادات الهيستامين النعسان

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:30 ص
الآثار الجانبية للأدوية.. لماذا قد تسبب مضادات الهيستامين النعسان الآثار الجانبية لمضادات الهيستامين أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد تتسبب بعض الأدوية فى حدوث أثار جانبية منها الصداع والنعاس وغيرها وقد يكون أمرا شائعا وطبيعيا.

أحد أشهر الأدوية التى تسبب النعاس وفقا لتقرير موقع Everyday  مضادات الهيستامين ، ويرجع ذلك بسبب أن الدواء الذي يخترق حاجز الدم يعالج الحساسية ويؤثر أيضًا على الدماغ، لأن الدواء يعمل ضد الهيستامين، وهي مادة كيميائية ينتجها الجهاز العصبي المركزى، ومع ذلك  فإن الاستخدام المنتظم لمضادات الهيستامين يجعلها أقل عرضة للحث على النعاس.

مضادات الهيستامين هي دواء يعالج أعراض الحساسية عن طريق تثبيط نشاط الهستامين في الجسم، والتعرض للعوامل المسببة للحساسية، مثل  وبر الحيوانات الأليفة، وحبوب اللقاح، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى الهستامين في الجسم، ترتبط هذه المركبات بالخلايا، مما يؤدي إلى تفريغ السوائل والاستجابة الالتهابية.

مضادات الهيستامين والنوم
مضادات الهيستامين والنوم

 

لماذا تسبب مضادات الهيستامين النوم

الهستامين من خلايا الدم البيضاء وخلايا الأنسجة التى تبحث عن الخلايا التي تحتوي على مستقبلات الهستامين، عندما يكتشف الجهاز المناعي مادة غريبة خطيرة،  يكون للهيستامين استجابة التهابية تمدد الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى موقع الغزو.

تؤثرعملية الشفاء هذه على الجهاز المناعي بما في ذلك تنظيم عمليات النعاس واليقظة، لذلك فأن هذه العملية تسبب النعاس.


مضادات الهيستامين

الجهاز المناعى

النعاس

الاوعية الدموية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة