رئيس مدينة سوهاج يتابع أعمال التشجير وأعمال شركات الصيانة بالمدينة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تابع المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أعمال زراعة منطقة 138 عمارات إسكان اجتماعى، وشدد على أن يتم الرى باستخدام الرشاشات للحفاظ على المزروعات والمبانى السكنية، كما تابع أعمال ترقيع الجزيرة الوسطى للطريق الرئيس المار أمام المدينه أمام منطقة 127 فدانا بالمغطيات، وطالب بتكثيف المغطيات والاهتمام بالرى بصورة منتظمة نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

كما تابع رئيس جهاز مدينة سوهاج أعمال شركة النظافة بطريق المطار، خاصة وأنه طريق حيوى ويخدم سكان المدينة ومطار سوهاج.

وأستكمل رئيس جهاز مدينة سوهاج متابعاته بمتابعة أعمال شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعى، حيث قامت الشركة بإصلاح وتركيب الرخام بعمارات شركة عثمان وقامت بتنظيف و رش المبيدات لعمارات منطقة 138، وأعمال شركة صيانة الكهرباء، حيث تقوم الشركة باستكمال تركيب كشافات الليد بمنطقة ابنى بيتك الأولى، وضبط واستقامة أعمدة الإنارة بالشارع الموازى للبريد والشارع الموازى لقسم الشرطة.



نقل المزروعات



أعمال التشجير بمدينة الجديدة



تشجير مدينة سوهاج



جانب من أعمال التشجير