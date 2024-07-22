رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان ومحاور الطرق بالمدينة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديده أعمال ترقيع الجزيره الوسطى امام السنترال وأمام مستشفى شفاء الأطفال وطالب بضرورة الاهتمام بالرى نظرا لارتفاع درجات الحرارة وإزالة الحشائش الضارة والاهتمام باعمال تنسيق الموقع كما تفقد زراعة الجزيرة الفاصله بين الحدائق أمام جامعة ميريت ومنطقة الإسكان الاقتصادى وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة من إدارة الزراعة على شركات الصيانه للحفاظ على المزروعات وتنظيف الحدائق بصفه دوريه ورى النجيله باستمرار للحفاظ على لونها الاخضرو المنظر الجمالي لها.

كما تفقد أعمال زراعه وترقيع القطعيات في جزيره الصناعيه عمليه المطار جمعيه جهينه وطالب بضرورة الاهتمام بالرى بصورة دائمه لإعطاء النجيله اللون الاخضر وإظهار المدينه فى ابهى صورها ولارتفاع درجات الحرارة وطالب بضرورة التسميد حسب المواعيد المحدده مسبقا مع إدارة الزراعه

وفى نهاية الجوله تفقد زراعة البفر أمام سوق الجمله بمدخل المدينه الجنوبى تنفيذ شركة الروضه .

وأوضح بأن ذلك يتم بناء على خطه تم وضعها مع إدارة الزراعه بالجهاز لزراعة وتجميل جميع مناطق المدينه للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارة للمدينه وظهور المدينه فى ابهى صورها .



وتابع، سوف يتم زراعه باقى جميع مناطق المدينه ( اسكان عائلي واحد واثنين - اسكان اجتماعى واحد واثنين وثلاثه - ابنى بيتك واحد واثنين وثلاثه - الخ ..........) لان الحدائق هى المتنفس الطبيعى لسكان المدينه ولوضع اللمسات الجماليه وتنسيق المواقع داخل جميع احياء المدينه وذلك حسب الخطه الموضوعه مع إدارة الزراعه مع اتخاذ كافة إجراءات حماية المبانى ببعض المناطق من اضرار مياه الرى الزائدة بالالتزام بالاشترطات الفنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات .