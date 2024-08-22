رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية للمستشفى الجامعى تفقد خلالها أعمال التجديدات والتطوير بمبنى الجراحة، رافقه خلالها الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور المعتز بالله جمال الدين الاستشارى العام لتطوير المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، إن الزيارة تأتى فى إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعى، بالإضافة إلى متابعة أعمال التجديدات التى تجرى بمبنى الجراحة وما تم إنجازه من أعمال إنشائية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة بشكل مستمر على توجيه خطط التطوير، والتوسع فى المستشفيات الجامعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير رعاية طيبة متميزة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور عمر الدخاخنى، أن أعمال التطوير لمبنى الجراحة تتضمن 52 غرفة إقامة، موزعة على 4 طوابق بسعة 208 أسرة، بالإضافة إلى غرف للعزل والكشف، كما يضم المبنى طابق مخصص للأعمال الإدارية والأكاديمية وقاعتين للمحاضرات.

من ناحية أخرى تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه موقع المستشفى الجامعى الجديد وسير العمل التى تجرى به.

خلال متابعة أعمال التطوير



تطوير مستشفى بنها الجامعي



تفقد الوحدات المطورة



جانب من الجولة