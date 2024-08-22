رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة الإشراف على النشر الإلكتروني للكتاب الجامعى

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على النشر الإلكتروني للكتاب الجامعى، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الاجتماع استهدف متابعة النشر الإلكتروني للكتاب الجامعى ووضع الضوابط والأليات والقواعد المنظمة لهذه المنظومة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها بكل كلية وذلك فى توجهات وقرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وأكد "الجيزاوى"، على أهمية الكتاب الجامعي باعتباره أحد العناصر الرئيسية للعملية التعليمية، وتوجه الجامعة نحو الكتاب الالكترونى بدلا من الكتاب الورقى وذلك تماشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز جودة التعليم، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم مما يساهم فى تطوير منظومة الكتاب الالكترونى بالجامعة.