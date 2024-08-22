اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 06:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. 13 من أوائل الثانوية يتقدمون للالتحاق بالجامعة البريطانية

الخميس، 22 أغسطس 2024 05:25 م
حصاد الوزارات.. 13 من أوائل الثانوية يتقدمون للالتحاق بالجامعة البريطانية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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