حصاد الوزارات.. 13 من أوائل الثانوية يتقدمون للالتحاق بالجامعة البريطانية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

13 من أوائل الثانوية العامة يتقدمون للالتحاق بالجامعة البريطانية

وزارة التموين تصادر 655 بطاقة بالمخابز وتحرر محاضر للمخالفين

وزارة العمل توفر 1000 فرصة عمل لفتيات الإسكندرية والبحيرة

مفتى الجمهورية: مؤتمر الأوقاف الأول من نوعه ويتناول دور المرأة فى بناء الوعى

نائب وزير الصحة يتفقد مركز طبى التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة

وزارة النقل: نستهدف الوصول إلى 100 كيلو أرصفة بالموانئ

وزارة الأوقاف تعلن برنامج المؤتمر الدولى الخامس والثلاثين للشئون الإسلامية

وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بجنوب سيناء

نائب وزير النقل: نسعى لامتلاك 36 سفينة لنقل 29 مليون طن بضائع سنوية

تنسيق المرحلة الثانية 2024.. معامل التنسيق تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات