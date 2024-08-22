توافد المتقدمين لاختبارات مشروع "كابيتانو مصر" فى اليوم الثانى بكفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

شهد ملعب سخا بمحافظة كفر الشيخ توافد المتقدمين لاختبارات الموسم الثالث لمشروع "كابيتانو مصر" المشروع القومي لاكتشاف المواهب الشابة في موسمه الثالث بمحافظة كفر الشيخ، على أرض ملعب نادى سخا الرياضي وتضم المرحلة 6 محافظات وهي" كفر الشيخ، الإسكندرية، المنوفية، القاهرة، بني سويف، قنا " حيث تجرى الاختبارات للمتقدمين من مواليد 2010، مشروع "كابيتانو مصر" تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع ينطلق للمرة الأولى من محافظة كفر الشيخ، مسقط رأس اللاعب الراحل أحمد رفعت وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق اسم اللاعب الراحل وتخصيص جائزة باسم الراحل في مركز "الجناح الأيسر" وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للاختبار على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة والصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المتقدمين يمرون بمراحل الكشف الطبي بتواجد الأطباء المتخصصين، وقياسات الطول والوزن وغيرها من الاختبارات المهارية وقياس الجهد بوجود اللجان الفنية للتقييم من وزارة الشباب والرياضة و الأخصائيين الرياضيين من المديرية وذلك بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، الاختبارات على ملعب سخا من تنظيم فريق تنفيذ المشروعات القومية بالمديرية .

وحددت شروط التقدم لاختبارات مشروع كابيتانو مصر للموسم الثالث كالتالي: أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2010 عمر 14 سنة الحضور بصورة شهادة الميلاد، أن لا يكون المتقدم للاختبار، مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية، حضور الاختبارات بزي رياضي "شورت، تيشيرت، حذاء رياضي" وضرورة التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني أو مسح QR CODE عبر الصفحات الرسمية المعلنة، الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة، يتم السماح لكل مشترك باصطحاب (فرد واحد فقط) من أسرته أثناء الاختبارات منعا لأي تزاحم يعرقل عملية الاختبارات وحفاظا على سلامة أبنائنا اللاعبين والاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم نهائيا



جانب من الحضور



تسجيل أسماء الاعبين