"تعليم دمياط" يعقد اجتماعا موسعا استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم الخميس، محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية ومسئولي المراحل الدراسية وموجهي عموم المواد والتناسيق المختلفة والمتابعة، وذلك في إطار استعدادات تعليم دمياط لبدء العام الدراسي الجديد 2024|2025 وتفعيلا للقرارات الوزارة الخاصة بذلك الشأن في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ود ايمن الشهابي محافظ دمياط.

واستعرض "وكيل الوزارة" القرار الوزاري رقم 136 الخاص بنظام الدراسة والتقييم لتلاميذ المرحلة الابتدائية والقرار رقم 137 الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق علي المرحلة الاعدادية والقرار رقم 138 الخاص بنظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية العامة، مشددا علي مديري الإدارات التعليمية بتوجيه مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والتعليم الأساسي بالالتزام بالآتي:

• زمن الفترة الدراسية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة للفترة الدراسية 100 دقيقة والحصة ٥٠ دقيقة

• يخطط الجدول المدرسي بنظام الفترات أو الحصص او بكليهما طبقا للقرارات الوزارية المنظمة.

• يبدأ اليوم الدراسي بفترة لأحداث الاستقرار بالمدرسة وينتهي اليوم الدراسي بفترة لعدم الحاجة للاحتياطي في نهاية اليوم الدراسي. وفيما عدا ذلك تعمل المدرسة بنظام الحصص.

• تواجد جميع العاملين قبل بدء طابور الصباح وحتى خروج آخر تلميذ في نهاية اليوم الدراسي.

• يتم ادراج جميع العاملين والاخصائيين بالجدول المدرسي والاشراف ويتم توزيع الحصص الأولى والأخيرة على جميع المعلمين بنفس نسبهم في الجدول المدرسي في حال وجود زيادة أو عجز يتم توزيع الزيارات أو العجز على المعلمين بنفس معدلات الأنصبة

• طبقا للجدول يتم تقسيم طلاب المدرسة على فسحتين فسحة للصفوف الأولى وأخرى للصفوف العليا



• يكون الخروج من سلم الصفوف الأولى وسلم أخر للصفوف العليا منعا للتزاحم والتكدس وحرصا على أمن وسلامة التلاميذ.

• عند اجراء أي تغيير بالجدول المدرسي لا يتم تفعيل العمل بالجدول المدرسي الا بعد استلام جميعالاخصائيين لجداولهم والتوقيع بالعلم ووضع الجداول الجديدة أو المعدلة بفصول المدرسة ومعرفة الطلاب والتلاميذ قبل العمل بها من بداية الأسبوع التالي لتعديل الجدول.

• يجوز فتح المدرسة يوم السبت في حال الاحتياج في ممارسة الأنشطة التربوية وكذلك تفعيل البرامج العلاجية والاثرائية بعد موافقة الادارة التعليمية.

ووجه "وكيل الوزارة" بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لمراجعة جميع أعمال الجاهزية والانتهاء من سد العجز بهيئات التدريس والانتهاء من حل مشاكل المعلمين "النقل والندب " والانتهاء من تشغيل المدارس التي ستدخل الخدمة ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والانتهاء من تشغيل المدارس التي تعمل بادارتين منفصلين في مبنى واحد لتعمل بإدارة واحدة فقط ومراجعة كفاية وجاهزية الأثاث المدرسي وقاعات رياض الأطفال وتفعيل التدريبات وورش العمل الفنية والمهنية الموحدة بالإدارة داخل المدرسة لرفع الكفاءة الفنية والمهنية للمعلم وتبادل الخبرات علي أن تشتمل تلك البرامج النواحي المالية والإدارية، بالإضافة إلى التأكيد علي انتهاء أعمال الصيانة البسيطة والانضباط والأمن بالمدرسة والإشراف اليومي واستعداد المعلم.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وكيل الوزارة، علي كافة الحضور بعقد ورش عمل مع جميع التخصصات لدراسة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والتقييم لجميع المراحل.