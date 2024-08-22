اليوم السابع
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الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم

الخميس، 22 أغسطس 2024 07:49 م
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم الدمار فى أوكرانيا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن السفارة الأمريكية لدى كييف قالت إن روسيا تستعد لشن ضربات على منشآت حكومية أوكرانية في الأيام المقبلة وندعو مواطنينا إلى مغادرة البلاد حرصا على سلامتهم. 

ذكر أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الواقعة غرب روسيا، أن السلطات الروسية بدأت في تركيب ملاجئ إيواء خرسانية في المنطقة في مسعى لحماية المدنيين في ظل التوغل الأوكراني.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال سميرنوف، إن مسؤولي مدينة كورسك عاصمة المنطقة ينشؤون أماكن الإيواء في مواقع مزدحمة، من بينها 60 محطة حافلات، وأضاف أنه سيجرى تركيب أماكن إيواء مشابهة في بلدتين أخريين في المنطقة.







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