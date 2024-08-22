الكنيسة تحتفل بعيد العذراء مريم اليوم.. انفوجراف

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بعيد العذراء 2024 والذي تحيي فيه ذكرى صعود جسد العذراء مريم إلى السماء بحسب الاعتقاد المسيحى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن احتفال الكنائس بالعذراء مريم.

1- إطلاق صلوات القداسات الإلهية في الكنائس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



2- يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس عيد السيدة العذراء مريم، بمختلف إيبارشيات الكنيسة بمشاركة الكهنة والخدام والشمامسة.

3 – يأتي احتفال الكنيسة بعيد العذراء بعد صوم استمر 15 يوما منذ 7 أغسطس

4 - تستقبل الأديرة والكنائس التى تحمل اسم العذراء مريم الزوار احتفالا بعيدها.

5 - من بين أشهر الكنائس والأديرة التى تحتفل بعيد العذراء مريم دير درنكة ودير المحرق، وكنيسة العذراء بمسطرد والزيتون.

ويأتى الاحتفال بالعيد بعد صوم مدته 15 يوما، وحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.