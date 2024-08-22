اليوم السابع
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استمرار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان

الخميس، 22 أغسطس 2024 04:22 م
استمرار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان استمرار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة
أسوان - عبد الله صلاح

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واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية والقروية تم تنظيم عدد 3 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 150 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرية الأعقاب بمركز أسوان.

وأوضحت مقرر فرع المجلس، أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من التحديات وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

وفى السياق، أشارت الدكتورة هدى، إلى مشاركة أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة فى الإجتماع التنسيقى لمشاركة السيدات ذوات الإعاقة من سن 16 إلى سن 50، فى الأنشطة المنفذة من خلال مشروعات المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومنها مشروع "الرياضة من أجل التغيير الإجتماعى" والتى يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارة التضامن الإجتماعى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وأيضاً مؤسسة إتجاه من أجل تمكين السيدات ذوات الإعاقه من ممارسة الرياضة داخل مراكز الشباب، فضلاً عن إدماجهم لإحداث تغير فى مجتمعهم.







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