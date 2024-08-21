"الطفولة والأمومة" تبحث مع 3 جهات التعاون لرفع الوعى الثقافى لدى الأطفال

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاستاذ محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون المشترك في تنفيذ بعض البرامج والأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي الثقافي لدى الأطفال.

وأعربت " السنباطي" عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للأطفال في مجالات عديدة كالسينما والمسرح والموسيقى والآداب فضلا عن الدور التثقيفي والتوعوي التي تقوم به قصور الثقافة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع المركز القومي لثقافة الطفل من أجل تعزيز الدور الإيجابي للطفل والارتقاء المستمر به من الناحية العقلية والإبداعية والفنية واكتشاف الموهوبين والمبدعين.

وأكدت "السنباطي" على أهمية تعزيز الجانب الإبداعي لدى الطفل في جميع المجالات وتوفير كافة السبل التي تساهم في بناء وتكوين شخصيته، فضلا عن اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها وتطويرها.

كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يخص تنفيذ بعض المبادرات التي أطلقها المجلس للوصول لأكبر عدد من الفئة المستهدفة كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي تحظى برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينةرئيس الجمهورية، فضلا عن تنفيذ الأنشطة التوعوية الخاصة بالمواطنة والانتماء، والتعلم الرقمي وكيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتغيير المناخي وأثره على الطفل.