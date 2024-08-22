اليوم السابع
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استمرار صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 أغسطس 2024 05:00 ص
استمرار صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية.. اعرف التفاصيل خبز -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الخبز المدعم بالمحافظات الساحلية، خلال فترة الصيف، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم في المحافظات الساحلية دون التقيد بمحل إقامته، وذلك في إطار الحرص على تسهيل كل الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق، حيث يتم إتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الدقيق للمخابز على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد أكد أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر، حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية مضيفا أن إجمالي احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح.







وزارة التموين

صرف الخبز المدعم للمصطافين

الخبز المدعم

زيادة دعم بطاقات التموين

أسر بطاقات التموين

مقررات بطاقات التموين

الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية



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