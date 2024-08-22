إقبال كبير على معرض" أهلا مدراس" في ههيا بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

افتتح المحاسب السيد صبحي، رئيس مركز ومدينة ههيا، معرض "اهلا مدارس" والذي نظمتة امانةحزب مستقبل وطن بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية ، بحضور المحاسب نبيل متولي، امين التنظيم، لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل الي 25% بجوار هندسة الري بمدينة ههيا وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد سليم ،امين عام الحزب بالمحافظة والمستشار عبد العزيز الصافي أمين التنظيم استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

شهد المعرض اقبالا كبيرا من المواطنين والذين اعربوا عن سعادتهم بتوفير احتياجاتهم من مسلتزمات المدارس لافتين الي انها مبادرة طيبة من حزب الأغلبية.

قال الاعلامى محمد فاروق حافظ أمين عام الحزب بههيا، إن المعرض ياتي في توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وبمناسبة قرب العام الدراسي الجديد لتوفير احتياجات الطلاب من الكراريس والكتب والكاشيل والملابس والشنط المدرسية لافتا الي ان المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي يتم تنظيمها بجميع مدن الجمهورية في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن دعماً لمحدودي الدخل.

أضاف أمين الحزب إن المعرض الخاص بمستلزمات المدارس يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك لافتا الي أن الدولة تحرص على تقديم مختلف صور الدعم الممكن للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

أشار حافظ الي أن التخفيضات في الأسعار الموجودة في المعرض تتراوح بين 10 إلي 25%، وأن جميع السلع المتواجدة في المعرض في متناول كل الأسر المصرية.

قال المحاسب نبيل متولي امين عام التنظيم بالمركز انه سيتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

أضاف المهندس عبد الرؤوف السباعي الأمين العام المساعد للحزب بههيا أن المعرض ذلك يأتي في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر الافتتاح اعضاء هيئة المكتب وامناء الوحدات الحزبية ومديري ادارات التضامن والتعليم والشباب والرياضة.