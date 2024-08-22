إجراء فحص طبى شامل على 318 ألفا و296 طالبًا وطالبة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وضع خطة لإجراء عملية الفحص الطبى الشامل والتى تستهدف 318 ألفا و296 طالبًا وطالبة فى المراحل التعليمية وهى (الصف الأول من رياض الأطفال، والصف الأول بالمرحلة الابتدائية، والصف الأول من المرحلة الإعدادية، والصف الأول من المرحلة الثانوية)، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أنّه تم حصر مستهدف التطعيمات المدرسية الإلزامية للتطعيم الثنائى والبالغ عددهم 167 ألف و900 طالب وطالبة، والتطعيم السحائى البالغ عددهم 236 ألفا و639 طالبا وطالبة، لافتًا إلى مناقشة آلية تنفيذ مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية، حيث أن مستهدف المبادرة هو 403 آلاف و292 طالبًا وطالبة.

وأكد وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، أنّه تم وضع خطة تنفيذية لتوفير رسائل تثقيفية يتم توزيعها على الأطباء وفرق التمريض بالوحدات الصحية من أجل نشر الوعى الصحى بين طلاب المدارس، مشيرًا إلى أن عدد المدارس داخل محافظة كفر الشيخ يبلغ 1356 مدرسة ومعهد.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل أبو نعيم، مدير إدارة السن المدرسى بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أنّه تم التواصل مع الجهات الحكومية والمدنية والأهلية المعنية بالتعامل مع الشباب والمراهقين من أجل التعاون وخلق وعى صحى بين هذه الفئة العمرية من سن 10 سنوات إلى 24 سنة، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان على صحة الطلاب بجميع المدارس والمعاهد على أرض محافظة كفر الشيخ.